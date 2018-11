Tuerie en 1944: un ancien SS n'a «aucun regret»

Le maire de Villeneuve d'Ascq (Nord de la France), Gérard Caudron, a fait part vendredi de son «dégoût» face aux récents propos «ignobles» tenus par l'ex-SS, Karl Münter, à propos du massacre d'Ascq en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans la nuit du 1er au 2 avril 1944, 86 civils avaient été assassinés par des SS dans le village, en représailles au déraillement d'un train attaqué par des résistants.

Dans un reportage diffusé jeudi sur la chaîne allemande ARD, Karl Münter, gracié en son temps par le président français, René Coty, et aujourd'hui âgé de 96 ans, affirme n'avoir «aucun regret» quant à sa participation à cette tuerie.

«Tant pis pour eux!»

«Si j'arrête les hommes, alors j'en ai la responsabilité. Et s'ils s'enfuient, j'ai le droit de leur tirer dessus. Tant pis pour eux!», a-t-il déclaré, selon des propos traduits dans la presse. Cette déclaration «provoque chez le maire que je suis, chez les Ascquois et chez les Villeneuvois, un sentiment et une réaction de dégoût incommensurables!», a réagi Gérard Caudron, dans un communiqué.

Le maire de Villeneuve d'Ascq veut écrire notamment au président Emmanuel Macron, et à la chancelière allemande, Angela Merkel, pour qu'ils «dénoncent sans retard ni réserves de telles déclarations ignobles, qui nient avec arrogance des massacres commis par les nazis et leurs complices en Europe, durant la Seconde Guerre mondiale».

#VilleneuvedAscq : Karl Münter, l'ex-SS du massacre d'Ascq n'a ni regret ni remord https://t.co/jBa9WPGV6kpic.twitter.com/AUEnjnZTB2– LA VDN par La Voix du Nord (@lavoixdunord) 29 novembre 2018

(L'essentiel/afp)