18 mois de prison requis contre le «gifleur» de Macron

Cette gifle, «parfaitement inadmissible» est un «acte de violence délibérée», a soutenu le représentant du ministère public, face à l'homme de 28 ans, cheveux long, t-shirt vert et lunettes sur le nez, qui était jugé en comparution immédiate.

Résidant à Saint-Vallier, au nord de Valence, l'homme a été arrêté tout de suite après les faits. Inconnu des services judiciaires et des services de renseignements, Damien T., «en couple, sans enfant, sans profession», a reconnu «avoir porté un coup au chef de l'Etat et avoir prononcé des paroles dénonçant sa politique».

Proche, selon lui, de «la mouvance des gilets jaunes» et partageant des «convictions politiques traditionnelles de droite ou d'ultra droite» sans être «d'aucun parti ni militantisme exprimé», il a affirmé avoir «agi d'instinct» et «sans réfléchir» pour exprimer son mécontentement», avait expliqué mardi le procureur de la République Alex Perrin.

De son côté, Emmanuel Macron a de nouveau minimisé jeudi l'épisode dans un entretien sur BFMTV, estimant que le pays n'est pas dans une situation de tension comme pendant la crise des «gilets jaunes» et préférant insister sur l'ambiance d'«optimisme» qu'il sent en France.

Emmanuel Macron giflé: le chef de l'État qualifie son agression d'acte "imbécile et violent" pic.twitter.com/CRCeQWObQy — BFMTV (@BFMTV) June 10, 2021

«Ne faisons pas dire à cet acte imbécile et violent (la gifle) plus qu'il ne faut lui en faire dire», selon lui. «Il faut relativiser et ne rien banaliser» mais «ce n'est pas grave de recevoir une gifle quand on va vers une foule», ajoute-t-il. Pour Emmanuel Macron, «la vraie violence, ce n'est pas ça» mais plutôt celle subie par «les femmes qui meurent sous les coups de leur compagnon ou de leur mari» car «il y a encore trop de féminicides contre lesquels nous nous battons avec force», ou par les maires qui «sont agressés».

(L'essentiel/AFP)