Paris a effacé la dette d'une société indienne

La France a annulé en 2015 un redressement fiscal d'un montant global de 143,7 millions d'euros, visant une entreprise appartenant à un homme d'affaires proche du Premier ministre indien, Narendra Modi. C'était au moment où se négociait la vente de 36 avions de combat Rafale à l'Inde, révèle samedi Le Monde.

Ces révélations, largement reprises par la presse indienne, interviennent au moment où l'Inde a commencé à voter pour des élections législatives qui décideront du sort du Premier ministre sortant. Soucis financiers

La France a annulé un redressement fiscal, pourtant réclamé depuis des années, en faveur d'une entreprise française appartenant au groupe Reliance Communications, de l'homme d'affaires indien Anil Ambani. Le groupe Reliance a démenti «tout favoritisme et bénéfice» et confirmé que le contentieux fiscal s'était réglé par un accord «dans le cadre légal accessible à toutes les entreprises opérant en France» portant sur le règlement de 520 millions de roupies (7,2 millions d'euros), dans un communiqué transmis à l'AFP.

Le règlement du contentieux s'est fait «dans le plein respect du cadre légal et réglementaire» et sans «aucune interférence politique», selon l'ambassade de France à New Delhi.

L'entreprise française Reliance Flag Atlantic France, détenue par Anil Ambani, connaissait, à l'époque des faits, «de gros soucis financiers» et sa solvabilité était mise en péril par une importante dette fiscale, selon le journal. Le litige a été réglé entre février et octobre 2015, au moment même où l'Inde et la France négociaient la vente des trente-six avions de combat, relève le quotidien.

