Une famille décimée après la chute d'un arbre

À Chantesse (Isère), une mère de famille et ses deux filles de 12 et 16 ans ont été tuées mercredi soir dans leur véhicule par la chute d'une grosse branche probablement due aux vents forts, selon les sapeurs pompiers. Le père de famille, qui était présent dans le véhicule, a été blessé.

Ces vents violents sont habituels en cette période hivernale, selon Météo-France, et ce type de tempête se produit 2 à 3 fois pas an. Une ligne orageuse a traversé l'Auvergne et l'ouest de Rhône-Alpes avant de poursuivre sa progression vers l'est. Au passage de cette ligne, des vents forts sont encore parfois enregistrés, puis le vent initialement de sud tourne au sud-ouest ou à l'ouest en s'atténuant.

Plus de quarante départements de la moitié nord du pays ont été récemment placés en vigilance orange en raison de la tempête Freya, avec des vents allant jusqu'à 150 km/h notamment sur le littoral de la Manche.

(L'essentiel/afp)