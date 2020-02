Les gros rassemblements annulés en France

Tous les «rassemblements de plus de 5 000 personnes» en milieu fermé et certains événements en extérieur, comme le semi-marathon de Paris dimanche, seront annulés en France face à l'intensification de l'épidémie causée par le nouveau coronavirus, a annoncé le gouvernement samedi.Ces mesures, prises lors d'un Conseil de défense et d'un Conseil des ministres exceptionnels, conduisent aussi à annuler la dernière journée du Salon de l'agriculture dimanche à Paris, a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran.

Selon lui, 16 nouveaux cas ont été confirmés dans le pays par rapport à vendredi soir, soit 73 au total depuis fin janvier. Cela «représente en tout 59 patients hospitalisés», «12 guéris» et 2 décédés (un enseignant français de 60 ans dont le décès a été annoncé mercredi et un touriste chinois de 80 ans). Sur l'ensemble du territoire, «tous les rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieu confiné seront annulés», a indiqué M. Véran. Il en sera de même pour les rassemblements «en milieu ouvert quand ils conduisent à des mélanges avec des populations issues de zones où le virus circule possiblement».

Le semi-marathon de Paris, qui devait avoir lieu dimanche, correspond à cette définition. Parmi les événements annulés cités «à titre d'exemple» par le ministre, figurent «le carnaval d'Annecy du 6 au 8 mars» et le salon immobilier Mipim de Cannes, dont les organisateurs avaient annoncé un peu plus tôt qu'il serait décalé à juin.

