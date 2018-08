Pour la fille de Kaaris, «Papa était en thalasso»

Pas facile pour une fillette de 2 ans de passer plusieurs semaines sans savoir où est son papa. Et pas aisé non plus pour le père de trouver comment expliquer qu'il était en prison sans choquer son enfant. Incarcéré pendant trois semaines après s'être battu avec Booba à l'aéroport d'Orly, Kaaris a choisi de raconter à sa fille qu'il avait passé du temps... en thalasso.

Dans une vidéo postée sur Instagram, on peut voir l'artiste et sa fillette sur un canapé et entendre l'histoire du rappeur. «Il y a un monsieur avec un bâton, il a dit «Papa il va aller en thalasso».

«Papa il est parti en thalasso parce que le monsieur il croyait que papa il ne savait plus comment il devait manger, quand il devait sortir ou quand il devait se laver», explique Kaaris. Il ajoute que son séjour était dur et qu'il y avait des rats dans les chambres qui étaient partagées par cinq personnes.

«Une semaine qu'elle me demande où j'étais. Comment expliquer à un ange où j'étais», a écrit le rappeur en légende de la vidéo. Il saura le 6 septembre, jour de son procès, s'il devra retourner en «thalasso».

(L'essentiel/jfa)