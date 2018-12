Daval maintient sa version face à sa belle-​​famille

Jonathann Daval, principal suspect du meurtre de sa femme Alexia, a maintenu sa version lors des deux premières confrontations avec sa belle-famille, organisées vendredi matin au tribunal de grande instance de Besançon, a indiqué son avocat, Me Randall Schwerdorffer. «Il n'en est strictement rien ressorti (...). Il n'y a eu, en l'état, aucun changement de version de part et d'autre. Tout le monde a maintenu ses déclarations. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui a évolué dans le dossier», a-t-il déclaré devant la presse, à la mi-journée, lors d'une courte pause.

L'informaticien de 34 ans a été confronté dans la matinée à son beau-frère Grégory Gay puis à la sœur d'Alexia, Stéphanie Gay, dans le cabinet du juge d'instruction Rodolphe Uguen-Laithier. Jonathann Daval, qui avait avoué le meurtre de sa femme lors de sa garde à vue en janvier, s'était rétracté en juin pour accuser son beau-frère d'en être l'auteur et sa belle-famille d'avoir conclu un «pacte secret» pour lui faire endosser ce crime. «On n'a pas beaucoup avancé, c'est le moins qu'on puisse dire», a abondé Me Gilles-Jean Portejoie, conseil des époux Gay.

Ceux-ci, tout comme les parents d'Alexia qui doivent être confrontés à leur tour à Jonathann Daval, en début d'après-midi, ont vigoureusement rejeté ces assertions. Tous quatre parties civiles, ils n'ont été aucunement inquiétés par la justice depuis que l'informaticien les accuse et avaient eux-mêmes demandé à être confrontés avec lui. Selon Me Schwerdorffer, les premières confrontations se sont déroulées «tout à fait courtoisement». «Tout le monde était très tendu, très angoissé, mais chacun était très correct et s'est exprimé sans s'agresser, sans animosité particulière», a-t-il enchaîné.

(L'essentiel/afp)