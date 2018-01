«On m'a pris pour Xavier Dupont de Ligonnès»

Durant quelques heures, les autorités et les médias français ont retenu leur souffle, le 9 janvier dernier. Après un signalement jugé sérieux, une opération de police avait été lancée dans le monastère de Roquebrune-sur-Argens (Var).

Introuvable depuis avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès allait peut-être enfin être arrêté.

Finalement, l'intervention a fait «plouf»: le prieur que des fidèles avaient pris pour le père de famille était en fait le frère Jean-Marie Joseph. Celui-ci a accepté de se confier à LCI.

Pour des ermites qui ont l'habitude de vivre dans le silence et l'isolement, la journée du 9 janvier est quelque peu sortie de l'ordinaire. C'est lors de l'eucharistie matinale que les forces de l'ordre sont entrées dans la chapelle du monastère, ouverte quotidiennement au public de 6h à 20h30. Le frère Jean-Marie Joseph explique qu'à ce moment-là, quatre frères et quatre fidèles se trouvaient dans cet endroit. «Puis il y avait ces deux hommes assis sur un banc au fond de la salle, que nous n'avions pas vus au départ et pour lesquels j'ai demandé deux hosties supplémentaires. Au final, ils n'ont pas communié: c'étaient des policiers», décrit l'ermite.

Après la messe, une dizaine d'agents en civil sont allés frapper à la porte de la sacristie. «J'ai très vite compris qu'il fallait que je les laisse rentrer», raconte le frère Jean-Marie Joseph. A ce moment-là, celui-ci ignorait qu'il était la personne que les autorités soupçonnaient d'être Xavier Dupont de Ligonnès. Sans se douter de rien, il a conduit les policiers aux quatre coins du monastère, avant de les emmener vers les ermitages. «Certains frères étaient présents, un était en retraite, l'autre était malade, je les ai dérangés (...) Je voulais que tout soit clair pour les forces de l'ordre, qu'il n'y ait aucun doute. Et il n'y avait ni Dupont de Ligonnès ni sosie chez nous», raconte le moine.

«Je l'inviterais à se dénoncer»

Ce n'est qu'après le départ des forces de l'ordre que le religieux a appris que les fidèles qui avaient fait le signalement l'avaient confondu avec le père de famille recherché pour le meurtre de sa femme et de ses trois enfants. «Je suis tombé des nues. Certaines choses peuvent correspondre, certes, comme la taille ou l'âge (...). Pour le reste, je ne lui ressemble pas du tout. J'ai des lunettes, certes. J'ai les cheveux coupés à ras et plutôt blancs, disons, que bruns…», explique-t-il. Après avoir passé plusieurs heures à passer le monastère au peigne fin, les fonctionnaires sont repartis bredouilles. «Je trouve que c'est beaucoup d'argent dépensé pour rien. Vingt policiers, c'est quand même beaucoup. Cette opération n'avait pas besoin d'être aussi spectaculaire», estime le frère.

Présent au monastère à l'époque où l'affaire Dupont de Ligonnès a éclaté, le moine a déjà eu droit à la visite de la police. «Les gendarmes étaient déjà venus nous faire un signalement, puis la police judiciaire était passée pour voir si on ne l'avait pas vu», raconte-t-il. Quand on lui demande comment il réagirait si le père de famille recherché se présentait à sa porte, le frère Jean-Marie Joseph n'hésite pas: «S'il se présentait ici, je l'inviterais à se dénoncer. S'il vient pour regretter sa faute, comprenez bien, nous sommes quand même un ordre religieux, je pourrais le confesser et l'absoudre à la seule condition qu'il se dénonce.»



(L'essentiel/joc)