La chasse à l'homme se poursuit ce jeudi

La police française a lancé mercredi soir un appel à témoins pour retrouver l'homme le plus recherché du pays, auteur présumé de cet attentat dans la plus grande ville de l'est de la France, qui a fait deux morts et un blessé en état de mort cérébrale. «Attention, individu dangereux, surtout n'intervenez pas vous-même», a mis en garde la Police nationale, décrivant un individu de 1,80 m, «peau mate», «corpulence normale» et «marque sur le front».

Toute personne en possession «d'informations permettant de le localiser» est appelée à appeler un numéro de téléphone dédié, le 197. Le marché de Noël, qui attire chaque année deux millions de touristes, a été fermé mercredi et doit le rester jeudi. Avec Cherif Chekatt toujours en fuite, le préfet estime que les conditions de sécurité ne sont pas suffisantes pour une réouverture.

«En lien avec le maire et le président de l'Eurométropole la fermeture du marché de Noël se poursuivra jeudi», a ainsi déclaré le préfet de la région Grand Est, Jean-Luc Marx. La vive inquiétude de la population a fait que les rues de Strasbourg sont restées désertes mercredi. Le préfet a tenté de rassurer, insistant sur le fait que la ville serait quadrillée par les forces de l'ordre. Et il a souligné n'avoir «pas relevé de faille dans le dispositif» de sécurité en place autour du marché de Noël mardi, jour de l'attaque.

(L'essentiel/afp)