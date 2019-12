Danger à bord, le capitaine se drogue!

«On sait très bien que les pêcheurs hauturiers qui partent plusieurs jours ou semaines n'hésitent pas à se charger pour tenir», explique le lieutenant-colonel Laurent Kerdoncuff, responsable de la prévention au groupement de gendarmerie des Côtes-d'Armor (Nord-Ouest).

Au parquet de Lorient, également dans le Nord-Ouest, si l'on tient à éviter de «stigmatiser une profession», on reconnaît que certains marins «se mettent à consommer des produits stupéfiants, plutôt du style cocaïne: ça peut paraître surprenant de prime abord, puisque c'est un métier dangereux où il faut être maître de soi», explique la procureure de la République Laureline Peyrefitte.

D'après le ministère de la Transition écologique, «les consommations de substances psychoactives chez les gens de mer français sont supérieures à celles observées chez les actifs d'autres secteurs d'activité». Selon les chiffres d'une étude de 2013 utilisés dans la campagne «Pas d'ça à bord!», les marins de moins de 35 ans «étaient positifs à 46% pour le cannabis et 8% pour la cocaïne».

« Un matelot touche entre 2 500 et 3 000 euros net»

«Leur mode de vie entraîne une désociabilisation, ils n'ont pas le temps de s'intégrer à la société habituelle», aussi, «certains se disent "on a 48H pour se défoncer et rattraper le temps perdu en mer avant de repartir"», explique docteur Bernard Le Floch alors que les accidents mortels dans le secteur maritime sont quinze fois plus importants que la moyenne française, loin devant le secteur du bâtiment, selon le ministère.

Outre la fatigue et la dureté de la vie en mer, une autre raison revient pour expliquer cette consommation importante: le salaire des marins. «Comme la pêche se porte bien depuis les années 2015, le métier est redevenu attractif financièrement. Un matelot touche entre 2.500 et 3.000 euros net. Quand on a ces chiffres, ça crée des convoitises chez les revendeurs...», souligne Olivier Le Nézet, président du comité régional des pêches.

(L'essentiel/afp)