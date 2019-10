Animaux morts, eau noire: la parano s'empare du web

Après chaque attentat, chaque catastrophe naturelle, chaque événement majeur, le même fléau gangrène le web: les fake news. L'incendie d'une usine chimique survenu jeudi dernier à Rouen (Normandie) n'échappe pas à la règle. Les autorités tentent péniblement de rassurer la population, mais les questions restent nombreuses.

Plus d'une quarantaine de plaintes ont déjà été déposées, et environ 2000 personnes ont manifesté mardi à Rouen pour réclamer la «vérité». Pour ne rien arranger à l'inquiétude des habitants, les fake news et autres informations déformées prospèrent sur les réseaux sociaux. Tour d'horizon non exhaustif.

Deux oiseaux morts, et c'est la psychose

Vendredi, au lendemain de l'incendie, des photos montrant deux jeunes pigeons morts à Rouen ont été publiées sur le site Rouen Info. Ces images authentiques ont été largement partagées sur les réseaux sociaux et les internautes ont fini par totalement déformer l'information. Devant la psychose provoquée par ces clichés, Rouen Info a dû remettre les pendules à l'heure: «Nous n'affirmons pas que ces oiseaux aient été intoxiqués. Rien n'a permis d'établir un lien direct entre la mort de ces oiseaux et l'incendie de Lubrizol».

Des oiseaux morts retrouvés ce matin sur les quais de #Rouen. La zone était proche de l'incendie de #Lubrizol pic.twitter.com/YcReLHKJDv— Rouen info (@Rouen_info) September 27, 2019

L'auteur de ces photos dit avoir été dépassé par l'imagination débordante des internautes: «Des oiseaux meurent en plein vol et s'écrasent au sol», pouvait-on notamment lire sur la Toile. «J'ai juste mis une photo des oiseaux morts, en me disant qu'il fallait peut-être s'inquiéter. En prenant du recul, une heure après, j'ai bien compris qu'il n'y a que deux oiseaux, et pas mille», explique-t-il à Franceinfo. Aucun autre cas de mort de volatile n'a été signalé après l'incendie.

Alertes à l'eau non potable

Une vidéo vue près de 2 millions de fois montre un robinet cracher de l'eau brune. Quand la préfecture de Seine-Maritime s'est rendue sur place, l'eau avait repris un aspect normal. Le directeur de l'eau à la Métropole de Rouen est catégorique, il est aberrant de penser que l'incendie ait provoqué cela. «C'est totalement impossible, le matin même, on a obstrué la totalité de la ventilation de nos châteaux d'eau», assure Eric Herbet. Selon des analyses effectuées sur les réservoirs, aucune anomalie n'a été détectée sur le réseau d'eau potable.

D'autres vidéos similaires – et difficiles à vérifier – circulent également sur la Toile.

Faux communiqué de presse

Au lendemain de la catastrophe, un faux communiqué de presse a commencé à circuler sur le web. Alarmant, le document censé émaner des autorités évoque «des effets dangereux pour la santé à court et long terme». Truffé de fautes d'orthographe et d'incohérences, ce texte s'inspire du véritable communiqué diffusé la veille. On y apprenait notamment l'absence de toxicité aiguë.

Des animaux morts, mais ailleurs et à un autre moment

Parmi les nouvelles catastrophistes pullulant sur les réseaux sociaux, on note aussi ces clichés de cadavres de poissons retrouvés dans la région. «Des milliers de poissons ont été retrouvés morts cette nuit!», s'alarme un compte Twitter. Or, comme le relève «Quotidien», ces clichés sont en réalité issus d'une banque d'images de l'agence Getty.

???????? Des milliers de poissons ont été retrouvés morts cette nuit !Leur mort serait dû à la pollution de l'eau dû à l'incendie de l'usine #Lubrizol à Rouen. Plus aucun bateau ne passe dans le canal depuis des années !À Lallaing dans la Scarpe près de Douai. pic.twitter.com/0lJDj2YFG6— En Cause (@EnCausee) September 27, 2019

Même topo pour cette photo d'oiseaux censés être morts intoxiqués: ce cliché date en fait de 2011 et a été réalisé aux États-Unis.

A #Rouen les oiseaux ne se cachent même plus pour mourir #IncendieRouen pic.twitter.com/QpvZeAXPsv— Aurore Bergé ᵖᵃᵒᵈᶦᵉ (@AuroreBergee) September 27, 2019

Une explosion sans aucun rapport

L'une des premières fake news apparues après l'incendie est une impressionnante vidéo d'explosion. Publiées sur un compte Twitter suivi par un millier de personnes, les images sont saisissantes. «Vidéo de l'explosion à Rouen de l'usine prise par l'un de mes amis encore sous le choc #Lubrizol #Seveso #Rouen», pouvait-on lire en légende. Or, ce document montre une explosion meurtrière survenue en 2015, à Tianjin (Chine).

⚠️NON, cette vidéo partagée plus de 2500 fois en 2h n'a aucun rapport avec l'#incendie de l'usine #Lubrizol à #Rouen. ❌Il s'agit d'une vidéo de l'explosion d'une usine filmée en 2015 en Chine.Voici comment débusquer et enrayer les #fakenews ⬇️https://t.co/IUcX3GrrbG pic.twitter.com/TPRjjSOqpp— Préfet du Calvados (@Prefet14) September 26, 2019

Le jour-même de l'incendie, le préfet du Calvados avait pressenti cette «attaque» de fake news et appelé la population à la vigilance.

⚠️ Les grands événements génèrent un flux d'images et d'informations d'une extrême densité. Certains relèvent de la rumeur ou de la désinformation.????Attention aux #FakeNews qui circulent déjà sur l'incendie de #Lubrizol à #Rouen suivez les comptes institutionnels. pic.twitter.com/MhtZMaqJur— Préfet du Calvados (@Prefet14) September 26, 2019

(L'essentiel/joc)