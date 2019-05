L'agent, désolé, «pensait avoir poussé un homme»

Le 23 mars dernier, Geneviève Legay, une militante de l'association Attac qui participait à l'acte 19 des «gilets jaunes» à Nice, était grièvement blessée à la tête après une chute provoquée par une charge policière. Elle était rentrée chez elle après près de deux mois d'hospitalisation. Deux juges d'instruction ont été désignés pour enquêter et la police des polices (IGPN) a été saisie.

Le policier qui avait bousculé la septuagénaire a exprimé des regrets, comme il a déclaré aux enquêteurs comme le révèle «Le Parisien» qui a pu lire le contenu de ses dépositions.

«Je suis surpris, je pensais sincèrement avoir poussé un homme, je n'ai rien d'autre à dire, c'est malheureux pour Mme Legay, mais j'étais dans une charge ordonnée légalement», a expliqué ce quinquagénaire, décrivant une action «très rapide» et «un mouvement général qui a pour but de gagner du terrain et de repousser toutes personnes quelle qu'elle soit sur notre passage».

Le policier insiste sur le caractère légal de son geste. «Nous étions dans un rétablissement de l'ordre public après sommations et ordre effectués», a-t-il justifié. À en croire sa «bonne foi», il n'a pas fait la démonstration d'un engagement démesuré. «Quand on charge, on pousse et sincèrement j'ai poussé avec les mains quelqu'un qui venait sur notre ligne d'action lors de notre progression et qui se trouvait sur ma droite», a-t-il encore déclaré.

(L'essentiel/cga)