Macron sera-​​t-​​il soutenu par Kylian Mbappé?

L'attaquant des Bleus Kylian Mbappé pourrait-il soutenir Emmanuel Macron à l'élection présidentielle? Le magazine Challenges révèle que l'entourage du président français compte sur le soutien du footballeur au cas où le président sortant se retrouverait face à l'extrême droite au second tour.

— Antoine Lévèque (@Antoine_Lvq) December 15, 2021

Si rien n'a filtré du côté de clan Mbappé, force est de constater que le chef de l'État et le prodige des Bleus entretiennent de bonnes relations. Pour mémoire, la star du PSG avait participé au concours d'anecdote opposant les youtubeurs McFly & Karlito à Emmanuel Macron. Il avait participé à la blague du président français, qui l'avait appelé en direct durant le tournage à l'Élysée.

Après l'échec de l'équipe de France et le tir au but raté de Kylian Mbappé contre la Suisse à l'Euro, Emmanuel Macron lui aurait également envoyé un message de soutien. La presse espagnole croit même savoir que le chef de l'exécutif a appelé le jeune homme de 22 ans pour le convaincre de rester au PSG et de ne pas céder aux sirènes du Real...

