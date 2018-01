Le mari avoue avoir tué Alexia «par accident»

Jonathann Daval a avoué avoir tué son épouse Alexia, dont le corps avait été retrouvé fin octobre dans un bois en Haute-Saône, a-t-on appris mardi auprès de ses avocats. L'informaticien de 34 ans, placé en garde à vue depuis lundi, «a reconnu avoir tué son épouse, mais il a dit que c'était un accident, qu'il ne voulait pas et il regrette», ont indiqué ses avocats Mes Ornella Spatafora et Randall Schwerdorffer. «Il l'a étranglée», a ensuite détaillé devant la presse Me Schwerdorffer, assurant que son client n'avait «pas été dans une logique criminelle» et «n'avait impliqué personne d'autre».

Alexia avait 29 ans.(photo: AFP) Alexia avait 29 ans.(photo: AFP)

«Il n'a jamais essayé de mettre le feu au corps d'Alexia», a ajouté l'avocat. Pourtant, le corps partiellement brûlé d'Alexia Daval, employée de banque de 29 ans, avait été retrouvé le 30 octobre, dissimulé sous des branchages dans le bois d'Esmoulins, près de Gray (Haute-Saône). Deux jours auparavant, c'est son mari qui avait alerté et signalé sa disparition, affirmant que sa femme était partie courir mais n'était pas rentrée. L'autopsie avait révélé que la jeune femme avait été victime de violences, de coups et avait été asphyxiée.

«Il se sentait rabaissé, écrasé»

Jonathann Daval a été mis en examen «pour meurtre sur conjoint», a annoncé mardi la procureure de Besançon, Edwige Roux-Morizot. Il «est mis en examen pour meurtre sur conjoint encourant la réclusion à perpétuité» et est placé en détention, a indiqué la procureure lors d'une conférence de presse. Interpellé lundi matin au domicile du couple, Jonathann Daval niait jusqu'à présent toute implication dans la mort de sa femme.

«Ils avaient une relation de couple avec de très fortes tensions. Alexia avait une personnalité écrasante, il se sentait rabaissé, écrasé. À un moment, il y a eu des mots de trop, une crise de trop, qu'il n'a pas su gérer», a poursuivi Me Schwerdorffer. Dans les jours qui ont suivi la découverte du corps d'Alexia, lors d'une marche blanche en sa mémoire ou lors des obsèques de la jeune femme, Jonathann Daval apparaissait toujours extrêmement fragile, devant être soutenu, en larmes.

«Il a essayé d'être ce gendre parfait, il n'a pas réussi. C'est un garçon qui perd pied, un accident. Il l'a étranglée et après il a été dépassé par tout», selon son avocat.

Qui est Jonathann, le mari de la joggeuse Alexia Daval assassinée ? pic.twitter.com/H8BuKgl65u — Europe 1 (@Europe1) 29 janvier 2018

"Elle était mon oxygène, la force qui me poussait à me surpasser"



Jonathann Daval, le 5 novembre 2017. #AlexiaDaval pic.twitter.com/3866MNSBSE — aвder нeυdz (@abderheudz) 30 janvier 2018

(L'essentiel/AFP)