À peine nommée, Ndiaye traîne déjà ses casseroles

Le gouvernement français s'est retrouvé au complet, lundi, pour le Conseil des ministres après l'annonce, dans un timing insolite dimanche soir, du remaniement qui fait la part belle aux fidèles d'Emmanuel Macron, ses conseillers Sibeth Ndiaye et Cédric O, ainsi que la députée Amélie de Montchalin.

Trois heures à peine après son entrée en fonctions comme nouvelle porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, 39 ans, a connu son baptême du feu devant les journalistes avec le compte rendu de ce conseil des ministres. «Les propos que je tiendrai sont des propos qui refléteront ce qui est l'action du gouvernement et qui auront vocation à rendre plus intelligible, plus clair, cette action au quotidien en direction des Français», a-t-elle expliqué.

«Mentir pour protéger le président»

Révélée au grand public depuis la diffusion du documentaire «Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire», celle qui était alors conseillère presse du président français est connue pour ses méthodes parfois brutales. «Je me souviens de sa déclaration qui disait qu'elle assume mentir pour protéger le président de la République (...) Je pense qu'elle trouvera toute sa place dans ce gouvernement», a ironisé la tête de liste de la France insoumise Manon Aubry sur Europe 1.

La nouvelle porte-parole du gouvernement avait également fait beaucoup parler d'elle en juin 2017, lors du décès de Simone Veil. Selon Le Canard Enchaîné, Ndiaye avait alors confirmé par SMS à un journaliste la mort de la femme d'Etat en écrivant: «Yes, la meuf est dead». Des propos qu'elle a toujours démenti avoir tenus. Depuis, Sibeth Ndiaye traîne cet incident comme un boulet.

La moralisation de la vie politique par Jupiter et son équipe continue.Sibeth Ndiaye nommée ce soir.Le mensonge devient officiellement porte-parole du Gouvernement...#mentir #mensonge #honte pic.twitter.com/rKqCobyvjd— Julien Sanchez (@jsanchez_rn) 31 mars 2019

Donc celle qui avait dit "la meuf est dead" en parlant de Simone Veil est nommée Porte-parole du gouvernement. Tout va bien en Macronie. #remaniement https://t.co/3YJ31Y6LKO— Lydia Guirous (@LydiaGuirous) 31 mars 2019

Vidéo désastreuse

Un an plus tard, une vidéo publiée sur le compte Twitter de la nouvelle porte-parole du gouvernement portait un coup terrible à l'image d'Emmanuel Macron. Celle qui était alors conseillère presse avait posté une séquence dans laquelle le président français lançait à son entourage: «On met un pognon dingue et les pauvres restent pauvres.» Une phrase qui n'a fait qu'aggraver l'image hautaine et dépourvue d'empathie d'Emmanuel Macron.

Autant dire que les détracteurs d'Emmanuel Macron seront à l'affût du moindre dérapage de la jeune femme, propulsée sur le devant la scène.

Le Président ? Toujours exigeant. Pas encore satisfait du discours qu'il prononcera demain au congrès de la Mutualité, il nous précise donc le brief ! Au boulot ! pic.twitter.com/2mjy1JmOVv— Sibeth Ndiaye (@SibNdiaye) 12 juin 2018

