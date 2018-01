À Paris, le niveau de la Seine continue de monter

Le pic de crue de la Seine attendu ce week-end à Paris devrait finalement être moins élevé que celui de 2016, même si le fleuve continuait de monter dans la nuit de vendredi à samedi. Son niveau atteignait vers 6h, 5,69 m au pont d'Austerlitz, contre 5,62 m la veille vers 17h.

Les prévisionnistes tablaient jusqu'à présent sur un pic entre 5,80 m et 6,20 m à Paris, soit probablement au-dessus de la crue de 2016 (6,10 m). Mais «plus on se rapproche de l'événement, plus on arrive à réduire cette incertitude et on serait plutôt maintenant entre 5,80 m et 6 m», a indiqué vendredi François Duquesne, directeur de Vigicrues. Très loin de la crue historique de 1910 (8,62 m).

Les inquiétudes liées à un nouveau front pluvieux, venu réalimenter jeudi les cours d'eau du bassin de la Seine, semblent être écartées. «Une franche accalmie au niveau des précipitations est attendue sur l'hexagone à partir de samedi. Cette accalmie devrait durer plusieurs jours», selon Vigicrues.

À l'origine de ce phénomène de crue, qui touche diverses régions de la France depuis quelques jours, des précipitations importantes sur des sols gorgés d'eau. Le bimestre décembre-janvier est l'un des trois plus pluvieux depuis le début des relevés en 1900, selon Météo-France. Quinze départements sont toujours en vigilance orange inondations.



(L'essentiel/AFP)