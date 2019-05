Le Brexit bouscule les familles binationales

«C'est un cauchemar, on ne sait même plus qui nous sommes !»: le Brexit bouscule tous les repères identitaires et culturels de nombreuses familles franco-britanniques comme les Bailey qui ont fait du Lot-et-Garonne leur terre d'adoption. Avant le référendum du 23 juin 2016, Joël, Julie et leurs enfants coulaient des jours tranquilles à Saint-Colomb-de-Lauzun, petit village pittoresque et cosmopolite où Joël dirige une école internationale de langues. Cela fait 13 ans que le couple et leur bébé Lyton, tous trois nés en Angleterre, sont installés en France, où la famille s'est agrandie avec la naissance en 2009 de Florence.

Leur vie bascule au soir du référendum ouvrant la voie au Brexit : comment rester en France ? quelle nationalité prendre ou garder? Joël et Julie d'abord, devront demander la «naturalisation» pour rester à St-Colomb, même si Julie a donné naissance à la petite dernière en France. «Je vis dans ce pays depuis 13 ans, j'ai un CDI, je paie mes impôts et mes cotisations sociales en France mais après le Brexit, je ne pourrai plus y assumer ma charge de famille, ni jouir de la citoyenneté européenne et des droits qui vont avec», explique le père en plein désarroi. Pour Florence, 10 ans, née sur le sol français, la naturalisation sera automatique si elle la demande. Idem pour Lyton, 13 ans, né en Angleterre et arrivé en France à 5 mois, qui peut faire jouer le droit de la fratrie pour obtenir la nationalité française.

«L'Angleterre est en train de voler mes droits»

Un choix que les enfants feront peut-être à leur majorité... «Mais pas moi, objecte leur mère Julie, en tout cas pas contrainte et forcée par les nationalistes de mon pays qui font campagne pour le Brexit», s'enflamme-t-elle. «C'est comme si j'étais contrainte de prendre la nationalité française.. et pas pour les bonnes raisons». «Et Jacques, quel sera son statut?», s'inquiète Julie pour ce fils étudiant en Angleterre, né outre-Manche d'un premier mariage avec un Anglais, baptisé d'un prénom à l'orthographe française voulue par cette francophile.

Comment résoudre ce casse-tête ? «Lyton et Florence n'ont jamais passé plus de 10 jours au Royaume-Uni où ils n'ont pas d'ancrage. Ils sont bilingues, multiculturels et européens», enrage leur père. «L'Europe incitait ses ressortissants à franchir ses frontières pour exercer leur liberté de circuler et d'entreprendre. C'est pour ça que nous sommes ici. Avec le Brexit, que reste-t-il de nos libertés, de nos droits?», se désole-t-il. Florence enchaîne timidement, dans un français parfait : «j'ai des origines britanniques mais je me sens française, et j'ai peur de ne plus savoir où est mon pays». Lyton, lui, n'a pas le moindre doute: «je suis né en Angleterre mais mon pays, c'est la France! C'est très inquiétant de voir que l'Angleterre, un pays que je ne connais pas vraiment, est en train de voler mes droits», soupire-t-il.