La tombe du maréchal Pétain vandalisée

Les dégâts - la croix arrachée et les mots «À mon père» tagués sur la tombe - ont été constatés le 11 novembre au matin, donc on peut supposer que cela a eu lieu dans la nuit du 10 au 11 ou le 11 dans la matinée», a expliqué la procureur des Sables-d'Olonne, Carine Halley. Pour l'instant, l'enquête n'a mené à aucune piste et il est impossible d'établir un parallèle avec la polémique survenue durant les commémorations du centenaire de la guerre de 1914-1918 autour des propos tenus par Emmanuel Macron, sur le maréchal Pétain.

Le président français avait jugé «légitime» d'inclure le maréchal Pétain dans un hommage aux Invalides aux chefs militaires de la Grande Guerre, des propos qui avaient déclenché l'indignation de l'opposition. Sur la tombe du maréchal Pétain à l'Île-d'Yeu, «il y a régulièrement des dégradations, qui peuvent prendre plusieurs types de formes, soit de la peinture, la croix souvent est cassée, soit des pots de fleurs ou des poubelles qui sont déversés», a indiqué Carine Halley.

Selon elle, la tombe est dégradée une à deux fois par an, et ce «n'est pas forcément toujours lié à un événement historique particulier». «Tout peut être interprété d'une manière ou d'une autre donc pour l'instant, il n'y pas trop d'éléments et pas trop de pistes à exploiter» dans l'enquête en cours, a-t-elle précisé, ajoutant qu'il n'y a «pas d'élément particulier qui nous orienterait vers un auteur». Débarqué le 15 novembre 1945 à l'Île-d'Yeu pour purger une peine de détention perpétuelle, Philippe Pétain est mort sur l'île, le 23 juillet 1951, à 95 ans, à Port-Joinville, où il est enterré dans le cimetière communal.

