27 migrants morts dans un naufrage au large de Calais

27 migrants sont décédés, mercredi, dans le naufrage de leur embarcation au large de Calais, où le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu dans la soirée. Ce drame, qualifié de «tragédie» par le Premier ministre français Jean Castex, est de loin le plus meurtrier depuis l'envolée en 2018 des traversées migratoires de la Manche, face au verrouillage croissant du port de Calais et d'Eurotunnel emprunté jusque-là par les migrants tentant de rallier l'Angleterre.

«Mes pensées vont aux nombreux disparus et blessés, victimes de passeurs criminels qui exploitent leur détresse et leur misère», a ajouté M. Castex dans un message publié sur Twitter, en assurant suivre «la situation en temps réel». Le Premier ministre britannique Boris Johnson a de son côté convoqué une réunion de crise, a annoncé Downing Street.

Un bilan dramatique

Avant ce naufrage, le bilan des décès depuis le début de l'année s'élevait à trois morts et quatre disparus. En 2020, six personnes avaient trouvé la mort et trois autres avaient été portées disparues. Quatre décès avaient été recensés en 2019. «Forte émotion devant le drame des nombreux morts dû au chavirage d'un bateau de migrants dans la Manche. On ne dira jamais assez le caractère criminel des passeurs qui organisent ces traversées», a twitté Gérald Darmanin.

Le ministre doit se rendre à 19h15 à l'hôpital de Calais, puis s'exprimer vers 19h45.

