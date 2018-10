Une vidéo de la première évasion de Redoine Faïd

Alors qu'il s'est évadé de la prison de Réau (Seine-et-Marne) en juillet dernier, Redoine Faïd, qui a été arrêté dans la nuit de mardi à mercredi, avait déjà réussi à s'évader d'une autre prison en 2013, en l’occurrence de celle de Sequedin (Nord). BFM TV diffuse ce vendredi des images de cette première évasion, qui proviennent de la caméra de surveillance de la prison.

On y voit le braqueur sortir de sa cellule. Puis, devant le portique de sécurité, il sort une arme de son sac et braque une surveillante. Il passe le portique et prend en otage trois autres gardiens. Dans sons sac de linge, il a caché des explosifs. Il les dispose sur le verrou, allume la mèche et quitte la pièce avec les otages pour se protéger de l'explosion. La voie est libre, il ne lui reste plus que trois portes à franchir...

(L'essentiel)