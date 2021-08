Un ado tué et deux mineurs blessés à Marseille

Un adolescent de 14 ans a été tué par balles et deux mineurs, l'un de 14 ans, l'autre de 8 ans, ont été blessés mercredi soir dans une cité de Marseille, a indiqué le Parquet, confirmant une information du quotidien La Provence. «Il y a l'intervention d'une moto avec a priori deux personnes armées d'au moins un fusil d'assaut, type kalachnikov, qui ont fait feu (...) dans la rue», a précisé le Parquet. «Un adolescent de 14 ans a été tué et il y a eu deux blessés», un jeune du même âge et un enfant de huit ans, ce dernier ayant été touché légèrement.

Les deux personnes à moto ont pris la fuite. Les faits se sont produits à la cité des Marronniers, dans le XIVe arrondissement de Marseille, l'un des plus déshérités de la ville. L'enquête a été confiée à la police judiciaire.

Plusieurs homicides par balles ont eu lieu ces derniers mois dans la deuxième ville de France dans des cités et quartiers touchés par les trafics de drogue. Onze personnes sont officiellement décédées depuis le début de l'année dans des règlements de compte, selon des chiffres de la préfecture de police de la mi-août.

(L'essentiel/afp)