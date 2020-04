Ivre, elle roule à 150 km/h à contresens sur l'A9

La jeune femme âgée de 25 ans et son passager, âgé d'une trentaine d'années, ont été placés en garde à vue. «C'est un véritable miracle qu'il n'y ait pas eu de mort sur l'A9», a estimé une source proche de l'enquête. «Il y a eu une intervention remarquable des gendarmes», a ajouté le procureur de la République de Nîmes Éric Maurel, qui a ouvert une enquête pour «mise en danger de la vie d'autrui» et «conduite en état d'ivresse manifeste».

La jeune femme a pris l'autoroute A9 à contresens dans l'axe allant vers l'Espagne, selon les mêmes sources. Des automobilistes ont alors appelé les secours après avoir croisé le bolide «qui roulait à près de 150 km/heure sur près de 30 km», a ajouté le procureur.

La course poursuite a pris fin près de 20 minutes après le début du signalement: la conductrice a été interceptée par les gendarmes du peloton autoroutier de Grand-Gallargues (Gard). Aucun blessé n'est à déplorer. «La conductrice est dans un état de santé extrêmement dégradé», a précisé M. Maurel. «Elle présente une forte quantité d'alcool et de stupéfiants et tient des propos délirants», a ajouté le procureur, qui a demandé qu'un médecin la voie en urgence.

