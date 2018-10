Des chasseurs confondent faisans et surfeurs

Chasse : deux surfeurs pris pour des faisans sur la presqu'île de Crozon https://t.co/OpqztP4kIu pic.twitter.com/eXU2ja5JR5— France Bleu (@francebleu) 22 octobre 2018

Peur bleue pour deux surfeurs, dimanche matin, près de la plage de Lostmarc'h, dans le Finistère. Pris pour des faisans, il ont été frôlés par des plombs. Quelques jours après le drame du vététiste tué par un jeune chasseur en Haute-Savoie, cette nouvelle affaire vient ouvrir un nouveau front entre chasseurs et militants antichasse, relève France Bleu.

«On s'était levés tôt avec un ami pour aller profiter des vagues, a raconté un peu plus tard Frédéric Habasque, un quadragénaire de Saint-Malo. Le soleil était rasant, il y avait des petits bancs de brume qui s'accrochaient un peu partout, c'est très beau à cette heure-là en général». Le surfeur du dimanche et son ami expliquent qu'ils couraient vers la mer car ils avaient très froid aux pieds. «C'est là que nous avons entendu un énorme coup de feu. On s'est jetés par terre et des plombs sont retombés à tout juste 50 cm de nous», détaille le Breton dans le quotidien local.

À contre-jour

En se relevant, les deux amis aperçoivent des chasseurs qui tiraient à 150-200 mètres d'eux, et à contre-jour. «Ils nous regardaient l'air ahuri, je suis complètement sorti de mes gonds». Les deux chasseurs ont finalement répondu à la colère du surfeur par un «Ta gueule», avant d'aller se cacher dans les broussailles.

«Je n'ai jamais entendu un coup de feu aussi fort de toute ma vie, alors que ça fait 40 ans que je vis à la campagne (...) Quand on est montés au parking, on a vu d'autres surfeurs passer, et avec le soleil rasant dans les yeux, dans les buissons de 1,5 m de haut, seules les têtes dépassent, on peut confondre les gens avec un lapin ou un faisan».

Les deux amis ont appelé la gendarmerie pour alerter les autorités du phénomène. Les chasseurs affirment de leur côté avoir visé un faisan qui s'envolait et à aucun moment les deux surfeurs.

(L'essentiel/cga)