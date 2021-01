Un adolescent violemment tabassé à Paris

Des pieds à la tête, aucune partie du corps de Yuriy, un jeune franco-ukrainien de 15 ans, n’a été épargnée par une dizaine d’agresseurs, le 15 janvier dans le 15e arrondissement à Paris. Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux (voir ci-dessous) montre des images d’une violence insoutenable. On y voit des jeunes portant des blousons à capuche rouer de coups, pendant 22 secondes interminables, un garçon allongé avant de prendre la fuite lâchement. Une enquête pour «tentative d’homicide volontaire en réunion» a été ouverte.

Yuriy a subi une opération de six heures à l'hôpital Necker. Sa vie n’est plus en danger, selon les médias français. La mère du jeune homme a raconté à BFMTV que son fils souffrait de polytraumatismes. «Ils lui ont ouvert le crâne, ils lui ont cassé le bras, le doigt, l'épaule et les côtes», a indiqué la femme d’origine ukrainienne. Même si la vie de l’ado n’est plus en danger, les séquelles éventuelles de l’agression dont son fis a été victime inquiètent beaucoup la mère. «Ce qui est dur c’est qu’on ne sait pas comment on va le retrouver, s’il va revenir parmi nous comme il était avant», a déclaré à la chaîne française celle qui a lancé un appel à témoins pour retrouver les agresseurs et «pour qu’aucun enfant ne subisse ce que mon fils a subi».

Gérard Darmanin, le ministre de l’intérieur français, a dénoncé samedi sur Twitter «une attaque d’une sauvagerie inouïe». Sur les réseaux sociaux, plusieurs célébrités comme le footballeur Antoine Griezmann ou l’acteur Omar Sy ont également fait part de leur indignation. Selon les médias français, les faits ont eu lieu quand une bande a attaqué, pour une raison encore inconnue, un groupe d’ados dans lequel se trouvait Yuriy. Les jeunes ciblés ont pris la fuite mais Yuriy aurait trébuché et a été rattrapé par les assaillants.

Des images insoutenables . Force à toi Yuriy et bon rétablissement. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) January 23, 2021

Une attaque d’une sauvagerie inouïe. Soutien au jeune garçon et à sa famille. L’enquête doit permettre de faire toute la lumière sur les faits et d’interpeller les auteurs de cet acte immonde. https://t.co/5RE51fReaF — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 23, 2021

Bon rétablissement à toi Yuriy, je pense bien à toi et aux tiens. ❤️ https://t.co/0tMksheHEV — Omar Sy (@OmarSy) January 23, 2021

