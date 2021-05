Il poignarde une policière près de Nantes

Une policière municipale a été blessée vendredi matin dans une agression au couteau à La Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes. Selon une source proche du dossier, le pronostic vital de la policière est engagé. «Je peux vous confirmer l’agression au couteau de la policière», a simplement indiqué la gendarmerie des Pays de la Loire.

Trois gendarmes ont été blessés lors de l’interpellation du suspect, a indiqué la gendarmerie vendredi après-midi. On a appris peu de temps après que le suspect était décédé. Il avait été interpellé après un échange de coups de feu durant lequel deux gendarmes ont été blessés, notamment à la main et au bras. Il avait «un profil hybride, radicalisé et malade psychiatrique très lourd», a indiqué une source proche du dossier.

80 gendarmes, dont l'antenne du GIGN de Nantes, avaient été déployés pour retrouver l'auteur des faits qui s'est enfui avec l'arme de la policière. Deux hélicoptères survolaient la zone et trois équipes cynophiles et un escadron de gendarmes mobiles participaient aux recherches. La section de recherches de la gendarmerie de Nantes est chargée de l'enquête.La piste terroriste n'a pas été confirmée dans l'immédiat. Contacté par l'AFP, le parquet de Nantes n'a pas donné suite.

Cette attaque intervient un peu plus d'un mois après celle de Rambouillet (Yvelines), au cours de laquelle une fonctionnaire de police a été tuée au couteau à la gorge par un homme, abattu par balles par un policier, au sein du commissariat.

(L'essentiel/AFP)