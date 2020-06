Abstention record, Metz bascule à droite

Les élections municipales en France ont été marquées dimanche par une forte poussée des écologistes, en tête à Lyon ou à Lille selon les premières estimations, et un revers pour le parti présidentiel, battu dans la plupart des principales villes du pays. On retiendra aussi une abstention record, la victoire d'Edouard Philippe au Havre, Martine Aubry qui conserve Lille sur le fil et la prise de Perpignan par le Rassemblement national.

Les villes stables

Le Premier ministre Edouard Philippe a remporté dimanche les élections municipales au Havre avec 58% des voix Il a salué dimanche soir des «résultats nets» et un «acte de confiance»

Son éphémère ministre de la Justice François Bayrou (MoDem) a lui été reconduit à Pau.

A Paris, la socialiste Anne Hidalgo a été réélue et devance ainsi Rachida Dati (LR) et la candidate du parti présidentiel et ancienne ministre de la santé Agnès Buzyn, qui avait remplacé au pied levé Benjamin Griveaux après l’affaire de la sextape.

Abstention record pour le 2e tour des municipales

Dans le Grand Est, selon plusieurs sources citées par Le Republicain Lorrain a 22h10, François Grosdidier (LR) remporterait ce second tour de l’élection municipale à Metz avec moins de 200 voix d’écart sur Xavier Bouvet (EELV). Après douze années à gauche, la ville de Moselle rebascule donc à droite.

Du côté des villes frontalières au Grand-Duché, Pierre Cuny, maire sortant (DVC), a été réélu à Thionville avec 41,36% des voix. Une avance confortable devant Patrick Luxembourger (31,75 %) et Bertrand Mertz (26, 88 %)

Et maintenant?

Malgré un enjeu local, ces élections qui se sont tenues sur un laps de temps particulièrement long, coronavirus oblige, auront une répercussion nationale avec du changement attendu au gouvernement. Emmanuel Macron, qui consulte à tout va mais ne laisse rien filtrer de ses intentions, détient seul les clés d'un éventuel remaniement.Reste maintenant à savoir quel sera l'impact de ce scrutin sur l'orientation des deux dernières années du quinquennat d'Emmanuel Macron. Devra t-il donner des gages aux écologistes? Maintiendra t-il à son poste son Premier ministre sorti renforcé de sa victoire au Havre?

Le président français devra trouver un délicat équilibre entre la volonté de l'aile gauche de son parti d'introduire une inflexion écologique sans pour autant abandonner les choix libéraux des débuts. Emmanuel Macron a d'ores et déjà prévu de s'exprimer le 29 juin.

(L'essentiel/cga/ats)