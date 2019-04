Une épidémie de cancers d'enfants près de Nantes

«Je suis le papa du petit Kenny décédé en 2015... Il a fait cinq rechutes, a subi une greffe de mœlle osseuse», s'élève une voix tremblante dans une salle communale de Sainte-Pazanne, commune de 6 500 habitants au sud-ouest de Nantes. Les 300 places assises sont occupées, certaines personnes sont restées debout, d'autres écoutent dans une pièce attenante la retransmission de cette réunion publique organisée pour parler des cas de cancers pédiatriques dans la ville et les communes voisines.

«C'est la psychose, on ne parle que de ça», confie Marie, une commerçante. Tous se posent la même question: «Qu'est ce qui peut faire que nos enfants tombent malades?», s'interroge une mère de famille, dont la fille de 13 ans est en rémission d'une leucémie aiguë lymphoblastique, la forme la plus fréquente de cancer pédiatrique. Sa voix se brise: «On a quitté la ville pour la campagne et du jour au lendemain, notre enfant est atteint d'un cancer, on bascule dans l'enfer».

«Un excès de cas»

À cause de quoi ? Les hypothèses fusent: les lignes à haute tension, les ondes des téléphones, les pesticides, le stress, une pollution des nappes phréatiques, le radon, ce gaz naturel présent dans la région... Pour faire la lumière sur neuf cas de cancers pédiatriques survenus depuis 2015 sur des enfants et adolescents de 3 à 19 ans, causant le décès de trois d'entre eux, une étude épidémiologique va être menée par Santé publique France, saisie par l'Agence régionale de santé (ARS) Pays-de-la-Loire. Les résultats devraient être communiqués à l'automne.

Mais «à ce jour on ne sait pas sur quel périmètre et sur quel nombre de cas on va faire l'étude», explique Thierry Le Guen, médecin à l'ARS des Pays-de-la-Loire. Une première enquête, uniquement sur des données et non sur le terrain, avait été menée en avril 2017 par l'ARS à la suite d'un premier signalement de six cas de cancers pédiatriques. Les autorités de santé ont reconnu «un excès de cas» entre 2015 et 2017, sans réussir à en définir la cause. Quatre pistes ont été identifiées: la pollution des sols aux hydrocarbures, celle de l'air au benzen, les pesticides et le radon.

«Je ne vais pas raconter de bobards»

«On recherche s'il y a une cause commune qui explique ce regroupement, pour voir s'il faut mettre la population à l'abri», souligne Bertrand Gagnière, épidémiologiste et membre de Santé publique France, pointant la problématique centrale de l'étude. «Nous n'excluons rien, nous n'écartons aucune piste, mais si nous voulons trouver une cause, nous ne pourrons pas avoir un périmètre et un nombre de cas trop grands», prévient-t-il.

Face aux questions de plusieurs parents se demandant s'il existait un principe de précaution, l'ARS a appelé à ne pas céder à la panique. «Je ne vais pas raconter de bobards, il est possible qu'il n'y ait aucun risque, il est possible qu'il y en ait un, je ne sais pas répondre à cette question», explique M. Le Guen. Mais il n'y a «aucune indication à faire une prise de sang à tous les enfants pour diagnostiquer la maladie», assure Caroline Thomas, pédiatre oncologue au CHU Nantes, qui préconise d'abord une consultation chez le médecin en cas de signes d'alerte.

Cancers pédiatriques à Sainte-Pazanne. La conclusion du collectif : « on fait ça pour les enfants ». pic.twitter.com/netYhvRmGn — Aufauvre nicolas PO (@Aufauvrenico_PO) 4 avril 2019

(L'essentiel/afp)