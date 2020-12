Attaque devant les locaux de «Charlie»: 4 inculpés

Quatre jeunes Pakistanais ont été inculpés et incarcérés dans le cadre de l’enquête sur l’attaque au hachoir perpétrée par l’un de leurs compatriotes fin septembre près des anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris, a-t-on appris vendredi auprès du parquet national antiterroriste. Ces quatre hommes, âgés de 17 à 21 ans, étaient en contact avec l’assaillant, a précisé une source proche du dossier. Ils sont soupçonnés d’avoir été informés de son projet et d’avoir pu l’inciter à passer à l’acte, selon une autre source proche de l’enquête.

Trois d’entre eux ont été mis en examen vendredi pour «association de malfaiteurs terroriste» criminelle et placés en détention provisoire. Le quatrième, qui avait déjà été entendu par les policiers, avait été mis en examen et incarcéré dès mercredi pour les mêmes faits. Deux ont été arrêtés en Gironde (sud-ouest), un troisième à Caen (nord) et le dernier en région parisienne. «Ils partagent son idéologie et l’un d’entre eux a exprimé sa haine de la France quelques jours avant l’action», a précisé l’une des sources.

(L'essentiel/afp)