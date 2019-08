Papa cache la drogue, et se fait cueillir au péage

Un couple et ses deux enfants de 5 et 11 ans ont été interceptés vendredi 9 août, alors qu'ils rentraient d'Espagne, au péage de l'autoroute A7 à Valence-Sud (F). La brigade des douanes de Romans-sur-Isère a mis la main sur quinze kilos de résine de cannabis et treize kilos d'herbe de cannabis. La drogue était dissimulée dans une cache aménagée sous le siège avant de la voiture familiale.

Selon francebleu.fr, le conducteur, plombier de profession, aurait confié avoir touché 2 500 euros pour effectuer la livraison de drogue jusqu'en Allemagne. Le montant d'une telle quantité de stupéfiants est quant à lui estimé à 54 000 euros à la revente. L'homme a aussi reconnu qu'il avait déjà effectué deux autres transports du même type.

Dans le cadre d'une procédure en comparution immédiate, le père de famille, âgé de 35 ans, a été condamné à deux ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Valence, ce lundi 12 août.

(L'essentiel/szu)