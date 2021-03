Ikea France espionnait ses salariés

Ikea a-t-il un temps rimé avec salariés espionnés? La filiale française du géant suédois de l’ameublement et plusieurs de ses ex-cadres comparaissent à partir de lundi à Versailles, accusés d’avoir mis en place un système de surveillance illégal des salariés grâce, notamment, à des policiers. Révélée en 2012 par le Canard Enchaîné et Mediapart, l’affaire instruite après une plainte du syndicat FO avait sérieusement ébranlé Ikea France, contrainte de licencier quatre de ses dirigeants.

L’instruction a mis au jour, selon les termes du parquet de Versailles, un «système d’espionnage» d’employés et de candidats à l’embauche s’étendant sur l’ensemble du pays, d’Avignon à Reims, en passant par l’Ile-de-France. Selon l’accusation, plusieurs centaines de personnes ont ainsi été passées au crible, leurs antécédents judiciaires ou leur train de vie scrupuleusement examinés.

Dans ce procès, qui doit durer jusqu’au 2 avril, la filiale française d’Ikea, qui emploie 10 000 salariés, est poursuivie en tant que personne morale et encourt jusqu’à 3,75 millions d’euros d’amende. Quinze personnes seront également jugées devant le tribunal correctionnel de Versailles, dont des directeurs de magasins, des fonctionnaires de police et des hauts dirigeants de la société comme l’ex-PDG Stefan Vanoverbeke (2010-2015) et son prédécesseur Jean-Louis Baillot.

Salariés «à tester»

Sollicité, l’avocat du premier n’a pas voulu s’exprimer. Celui du second, François Saint-Pierre, a assuré que son client serait présent à l’audience et souhaitait «s’expliquer devant le tribunal». Les prévenus sont notamment poursuivis pour collecte et divulgation illicite d’informations personnelles, violation du secret professionnel ou recel de ces délits, ce qui expose certains d’entre eux à une peine maximale de dix ans d’emprisonnement.

Du cœur des pratiques révélées par l’instruction émerge Jean-François Paris. L’enquête a montré que l’ex-directeur de la gestion des risques d’Ikea France envoyait des listes de personnes «à tester» à des sociétés d’investigation privées auxquelles la filiale allouait un budget de 30 000 à 600 000 euros par an, selon l’ordonnance de la juge d’instruction. Parmi leurs cibles, des salariés de la société ou des candidats au recrutement.

Une BMW décapotable «neuve»

Même si les prévenus comparaissent uniquement pour des faits couvrant la période 2009-2012, ces pratiques remontaient, selon l’accusation, au début des années 2000. Ainsi à Bordeaux, des échanges de courriels rédigés entre 2003 et 2008, cités dans l’ordonnance, révèlent les préoccupations de Jean-François Paris au sujet d’«un employé modèle devenu du jour au lendemain très revendicatif». «Nous souhaiterions savoir d'où vient ce changement», écrivait-il, «prosélytisme divers? Risque de menace écoterroriste?»

En 2003, à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), Jean-François Paris s’interroge sur le train de vie de «notre ami» qui «roule en BMW décapotable «neuve»». En 2008, à Rouen (Seine-Maritime), une «fournée» de 203 personnes sont soumises à vérification, selon les propres mots de Jean-François Paris. Contacté par l’AFP, l’avocat de ce dernier n’a pas souhaité s’exprimer.

Ces listes, que l’ex-responsable assure avoir reçues de directeurs de magasins, étaient notamment adressées à Jean-Pierre Foures, dirigeant de la société de surveillance Eirpace, qui n’a pas souhaité s’exprimer en amont de l’audience.

(L'essentiel/afp)