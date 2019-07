Des saisonniers logés à la cave à Saint-​​Tropez

«L'incendie n'était pas lié à l'occupation des caves, mais comme on recherchait les causes de la fumée, on a constaté que deux caves étaient aménagées pour accueillir des saisonniers», a précisé la gendarmerie de Saint-Tropez, confirmant une information de Var-Matin.

La copropriété avait déjà été poursuivie en justice pour cet usage inapproprié des souterrains, selon la gendarmerie: «Des jugements avaient été rendus il y a déjà quelques années, et la copropriété condamnée mais le nécessaire n'a pas été fait».

4 000 habitants et 100 000 visiteurs

«On sait que sur Saint-Tropez, avec la pression immobilière et la difficulté pour se loger des gens qui travaillent l'été, c'est tentant. Le problème n'est pas réglé de façon pérenne», ajoute la gendarmerie.

Saint-Tropez, où 4 000 habitants environ résident à l'année, en compte dix fois plus l'été, avec des pics qui peuvent aller jusqu'à 100 000 visiteurs au plus fort de la saison estivale en août, qui génèrent une très forte activité touristique saisonnière.

(L'essentiel/afp)