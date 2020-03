Un lynx très rare tué par balle en France

L'animal a été découvert mort dans un ravin, à Ivrey, le 17 mars. «Il a été victime d'une gerbe de plombs, la thèse privilégiée est celle d'un acte volontaire», a estimé auprès de l'AFP le procureur de la République de Lons-le-Saunier, Lionel Pascal, qui a ouvert une enquête pour «destruction d'une espèce protégée».

Ces faits sont passibles de peines dont la moins lourde est de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, selon la Dreal (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement). La peine peut aller jusqu'à 7 ans de prison en cas de circonstances aggravantes comme celle de «bande organisée», a ajouté le procureur. Ces félins sont particulièrement mal vus par les chasseurs, car ils prélèvent bon nombre de proies. «Il s'agit d'un délit qui porte une atteinte grave à la biodiversité», le lynx boréal est une «espèce considérée comme menacée en France où il est strictement protégé», a estimé la Dreal dans un communiqué.

L'association Sea Shepherd, par le biais de la coalition Rewild dont elle est cofondatrice, a annoncé offrir 5 000 euros de récompense pour toute personne donnant une information permettant d'identifier le coupable. Une telle démarche avait permis d'identifier les personnes ayant décapité des phoques à Concarneau, début 2019, qui seront jugées en octobre prochain, a précisé l'association.

Les deux-tiers de la population de lynx en France, qui s'élève à 150 individus environ, sont situés dans le massif du Jura. L'animal est également présent dans les Alpes et de manière sporadique dans le massif des Vosges. Début février, le Centre Athénas, basé dans le Jura et spécialisé dans la sauvegarde du lynx, avait déjà déposé trois plaintes pour des faits de «braconnage» à Fontenu (Jura), Les Planches en Montagne (Jura) et Fellering (Haut-Rhin, dans le massif des Vosges). Le centre Athénas dénonce «l'évidence du braconnage» des lynx, attesté par «la découverte de cadavres» et «l'apparition récurrente de jeunes lynx orphelins».

(L'essentiel/utes/afp)