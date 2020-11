Le tabac venait sans doute du Luxembourg

Samedi soir, vers 23h, une patrouille de police a pris en chasse deux véhicules qui se suivaient d’un peu trop près sur la rocade de Lons-le-Saunier, à une heure tardive, alors que la France est confinée. Dès que les deux conducteurs se sont rendu compte qu’ils étaient pourchassés, ils ont accéléré. Le premier a fini sa course dans un poteau et l’autre n’a pas pu l’éviter et l’a percuté avec une telle violence qu’il a continué sa course.

La police l’a poursuivi et dû fracasser la vitre pour extraire le conducteur qui refusait de sortir. Pendant ce temps, l’autre conducteur a repris ses esprits et s’est enfui. Il n’a pas encore été retrouvé. Le Progrès, qui relate les faits, rapporte que les deux véhicules étaient bourrés de cartouches de cigarettes et de tabac à rouler, manifestement de contrebande. Les deux hommes impliqués sont connus des services de douanes pour trafic de tabac entre l’Ain et le Luxembourg.

Rappelons que les résidents français ne peuvent pas rapporter de l’étranger plus d’une cartouche de cigarettes (200 unités) ou 250g de tabac à rouler, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu'à 750 euros et d’une peine de prison d’un an.

(mc/L'essentiel)