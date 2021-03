Le danseur Patrick Dupond est décédé

«Patrick Dupond s’est envolé ce matin pour danser avec les étoiles», a affirmé sa collaboratrice Leïla Da Rocha. «Il est décédé à la suite d'une maladie foudroyante», a-t-elle dit, précisant qu'il était «malade depuis quelques mois».

Patrick Dupond était l'une des plus grandes étoiles de l'Opéra de Paris et de la danse en général en France, connu du grand public au-delà du cercle des amateurs de ballet. Sacré à 21 ans étoile de l'Opéra, dont il a longtemps été l'enfant chéri, le danseur, Grand prix national de la danse (1982), a dû quitter «la maison» dans des circonstances pénibles après son licenciement en 1997, pour lequel il a été dédommagé en cassation.

Ses qualités d'acteur séduisent les plus grands chorégraphes, de Roland Petit à Maurice Béjart qui créent pour lui. En 2000, il est victime d'un grave accident de voiture. Son corps est brisé par 134 fractures et les médecins lui annoncent qu'il ne dansera plus. Après avoir tâté du cinéma («Dancing Machine» avec Alain Delon en 1990), dansé avec les chevaux du Cadre noir, il touche à la télé-réalité et devient notamment juré dans l'émission «Danse avec les stars» sur TF1 en 2018.

(L'essentiel/AFP)