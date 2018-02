«Il vouait une profonde haine aux Troadec»

Près d'un an après les faits, le village d'Orvault, près de Nantes, est toujours profondément marqué par la tragédie. Dans la nuit du 16 au 17 février 2017, les Troadec étaient assassinés, puis démembrés dans leur maison par Hubert C., le beau-frère du père de famille. Mardi, le principal suspect a été entendu pour la quatrième fois par un juge depuis sa mise en examen. Depuis le début, Hubert C. évoque un mobile: l'argent.

Au moment de passer aux aveux en mars 2017, l'homme avait expliqué avoir mal supporté le mauvais partage d'un prétendu héritage en pièces d'or entre sa compagne, Lydie Troadec, et son beau-frère Pascal. En retraçant cette terrible nuit, Hubert C. avait raconté s'être rendu au domicile de la famille pour «espionner» et s'être introduit dans la maison pour récupérer une clé. Il s'était alors fait surprendre et avait tué les quatre personnes avec un pied de biche, avant de nettoyer la maison et de transférer les corps dans sa ferme afin de les faire disparaître.

Cette histoire d'or, les sœurs de Brigitte Troadec n'y croient pas. Dans Ouest France, elles assurent qu'il n'y a jamais eu d'héritage au sein de la famille. «Qu'on arrête avec cet or! C'est n'importe quoi! Il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu», affirme Hélène, l'une des sœurs de la mère de famille assassinée.

«Nous sommes toujours à la recherche des crânes…»

Pour les parentes de Brigitte, aucun doute: l'acte de Hubert C. était prémédité: «Tuer une personne dans un coup de colère, à la limite, on peut l'imaginer. Après on réfléchit, on se dénonce. Mais quatre personnes? Revenir sur place. Les transporter, les démembrer, les dépecer, faire brûler ce qu'il peut et disperser les restes aux animaux. Aller jusqu'à broyer les os pour empêcher l'identification ADN. C'est terrible, nous sommes toujours à la recherche des crânes…», dénonce Martine. D'après les sœurs de Brigitte, Hubert C. était quelqu'un d'étrange et de pingre, qui était obsédé par ses futures victimes. «Nous pensons qu'il vouait une profonde haine aux Troadec. Il a voulu en effacer le nom», estiment Martine et Hélène.

Selon son avocat, le suspect collabore avec la justice. Les résultats des expertises psychiatriques devraient apporter de nouveaux éléments à l'enquête. «Ses avocats disent qu'il n'est pas un 'monstre'. C'est sûr, c'est pas un monstre, les monstres c'est dans les livres pour enfants. Lui, il est bien réel», concluent les sœurs de Brigitte.

