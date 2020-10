Un maire menacé de décapitation près de Lyon

Des inscriptions menaçant de décapitation le maire de Bron, Jérémie Bréaud, ont été découvertes jeudi, dans trois lieux différents d'un même quartier de cette commune de l'agglomération lyonnaise, a indiqué l'élu LR. Ces tags «Jérémy Breaud on va te décapité!» (sic) et «nik la mumu», en référence à la police municipale, ont été inscrits sur une palissade ou encore sur la médiathèque de la ville, moins d'une semaine après l'assassinat par décapitation du professeur d'histoire, Samuel Paty, à Conflans-Sainte-Honorine.

Le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'à sa demande, le préfet allait «saisir la Justice et prévoir une protection de l’élu. Soutien à ce maire, comme à tous les élus victimes de menaces», a déclaré Gérald Darmanin, sur Twitter. «Ma première réaction, c'est un sentiment de stupéfaction et d'effarement», a déclaré M. Bréaud, joint par téléphone. Mais «je n'ai pas peur et je ne cèderai rien», a ajouté le maire, élu cette année «sur la thématique de la sécurité publique», précise-t-il.

«Une menace intolérable»

«À Bron, nous avons augmenté les effectifs de la police municipale de 70%, renforcé la vidéoprotection... on lutte contre le trafic de drogue... Je pense qu'on dérange». «On voit qu'on a un ennemi qu'on identifie maintenant, l'islam radical», a-t-il par ailleurs estimé, avant d'ajouter «quand on s'attaque aux élus, mais aussi aux pompiers, à la police, c'est la République qu'on attaque».

L'élu a annoncé son intention de porter plainte. L’Association des maires de France (AMF) a pour sa part dénoncé «une menace intolérable».

