Un philosophe visé par des injures antisémites

Le philosophe et académicien Alain Finkielkraut a été injurié et sifflé ce samedi en marge de la manifestation des «gilets jaunes» à Paris, selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. «Barre toi, sale sioniste de merde», «grosse merde sioniste», «nous sommes le peuple», «la France elle est à nous», ont crié plusieurs manifestants qui défilaient et qui venaient d'apercevoir l'académicien. Sur une seconde vidéo tournée par un journaliste freelance, on peut voir les forces de l'ordre s'interposer pour protéger le philosophe.

«J'ai ressenti une haine absolue, et malheureusement, ce n'est pas la première fois», a réagi Alain Finkielkraut auprès du Journal du dimanche. «J'aurais eu peur s'il n'y avait pas eu les forces de l'ordre, heureusement qu'ils étaient là», a-t-il raconté au journal, soulignant que tous les «gilets jaunes» ne s'étaient pas montrés agressifs envers lui, l'un d'eux lui ayant même proposé de revêtir un gilet et de rejoindre le cortège, tandis qu'un autre saluait son travail.

Cet incident a déclenché une vague de condamnations et de messages de soutien au philosophe, beaucoup dénonçant le caractère antisémite de ces injures, jusqu'au chef de l'État. «Fils d’émigrés polonais devenu académicien français, Alain Finkielkraut n’est pas seulement un homme de lettres éminent mais le symbole de ce que la République permet à chacun», a déclaré Emmanuel Macron sur Twitter. «Un déferlement de haine à l'état pur que seule l'intervention de la police a interrompu. Assister à une telle scène à Paris, en 2019, est tout simplement INTOLÉRABLE», a tweeté le ministre français de l'Intérieur Christophe Castaner.

(L'essentiel/afp)