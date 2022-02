Le policier qui aurait tué son amie s'est rendu

Le policier soupçonné d'avoir tué sa compagne fin janvier à Paris s'est rendu mardi, dans le Var, après trois semaines de cavale. Ce gardien de la paix de 29 ans, Arnaud B. a appelé la gendarmerie vers 9h45 pour signaler sa présence chez son père, à Montmeyan (Var), a précisé une source policière à l'AFP. Vendredi, dans une déclaration à BFMTV, son père lui avait demandé de se «rendre sans délai» et avait invité les personnes qui ont pu l'aider dans sa fuite à se manifester. «Arnaud, si tu me vois, si tu m'entends, si tu vois ce message, je te demande de te rendre sans délai dans un commissariat ou une gendarmerie la plus proche», a dit son père, Gérard, dans ce message vidéo.

Le policier en fuite a été interpellé peu de temps après son appel à la gendarmerie et placé en garde à vue, a-t-on ajouté de source policière. «Il est venu me dire adieu avant de se rendre. Toutes mes pensées vont vers Amanda (NDLR: le prénom de la compagne d'Arnaud B), il ne comprend pas pourquoi elle a disparu», a déclaré son père à BFMTV.

«Interpellé sans incident»

Son interpellation a été annoncée par le ministre de l'Intérieur via Twitter. «L’homme, policier, suspecté d'avoir tué sa compagne, a été interpellé sans incident ce matin. Il est désormais à la disposition de la justice», a écrit Gérald Darmanin. Arnaud B était recherché depuis le 28 janvier, jour de la découverte dans son appartement du XIXe arrondissement de Paris du corps de sa compagne, âgée de 28 ans et décédée par strangulation, selon l'autopsie.

Le corps avait été découvert dans la salle de bain par des policiers parisiens venus au domicile du suspect, affecté au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis). Ses collègues avaient donné l'alerte ne le voyant pas à sa prise de service. Sa voiture, son arme de service et ses deux chargeurs avaient été retrouvés les 11 et 12 février à Amiens sur le parking d'un fast-food, après un appel à témoins lancé le 10 février.

«Peu de temps après les faits», selon une source judiciaire, le policier avait retiré 1 500 euros à Breteuil, dans l'Oise, commune située à une centaine de kilomètres de la capitale. Samedi, un nouvel appel à témoin avait été diffusé avec deux nouvelles photos du policier pour tenter de le retrouver.

