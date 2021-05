Le faux Xavier Dupont de Ligonnès est décédé

L’homme pris par erreur pour Xavier Dupont de Ligonnès en octobre 2019, Guy Joao, est décédé à 71 ans des suites d’une longue maladie. Son épouse a annoncé la nouvelle à BFMTV, confirmant ainsi une information du journaliste de M6, Francois Vignolle.

Le 11 octobre 2019 à 20h44, Le Parisien annonce l’arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès par la police écossaise à l’aéroport de Glasgow. Le lendemain, 12h55, la méprise est corrigée par les autorités à la suite d’un test ADN. Guy Joao aura été pris pour l’homme recherché depuis 2011 et soupçonné d’avoir tué son épouse et ses quatre enfants dans leur maison de Nantes pendant 16 heures. Contrôlé et arrêté sur la base d’une «dénonciation anonyme» et dont les empreintes digitales semblaient correspondre à XDDL, ce Français âgé de 69 ans à l’époque venait juste rejoindre sa femme écossaise.

Marqué à jamais par cet imbroglio, Guy Joao attendait toujours des excuses des autorités françaises et écossaises ainsi que le remboursement de sa porte brisée lors de la perquisition le soir du 11 octobre 2019. Il ne les obtiendra jamais.

(L'essentiel/fro)