«Je vais la tuer et personne ne la retrouvera»

Dans les premières heures qui ont suivi l’arrestation de Cédric Jubillar, mi-juin dans le Tarn (sud), sa mère refusait de croire à sa culpabilité. Puis, les enquêteurs ont présenté à cette femme de 50 ans, elle-même placée en garde à vue, des éléments accablants contre son fils. Effondrée, la Française a commencé à voir ses dernières illusions s’envoler. C’est notamment le contenu d’une écoute téléphonique, qui a porté un sérieux coup à la confiance que la quinquagénaire accordait à son fils.

Dans cet enregistrement, il est question d’une phrase que Cédric Jubillar aurait prononcée devant sa mère, plusieurs semaines avant la disparition de Delphine. «Elle m’énerve. Je vais la tuer, je vais l’enterrer et personne ne la retrouvera», aurait déclaré le principal suspect. En garde à vue, Nadine a reconnu avoir entendu son fils prononcer ces mots, entre fin octobre et début novembre. La veille, Delphine et son mari s’étaient violemment disputés. «Sur le coup, je ne l’ai pas pris au sérieux», a assuré la mère du suspect.

Un fils aîné sous l’influence de son père?

Lors d’une confrontation organisée ensuite entre mère et fils, Nadine a tenté de pousser Cédric Jubillar à avouer: «Tu es mon fils, je t’aime et je serai toujours là pour toi… Mais parle s’il te plaît», a dit la quinquagénaire, en larmes, au trentenaire. Celui-ci a répété en boucle qu’il n’avait rien fait.

De son côté, Louis, le fils aîné du couple, a été entendu à deux reprises par les enquêteurs. L’enfant de 6 ans a d’abord déclaré n’avoir rien entendu de particulier le soir de la disparition de sa maman, avant d’évoquer une très grosse dispute entre ses parents. Les avocats de la défense estiment que cette deuxième audition n’est pas fiable parce qu’elle est intervenue trop tard après la première. De leur côté, les enquêteurs et les magistrats se demandent si Louis n’a pas cherché à protéger son père, dont il pourrait être sous l’influence, lors de sa première audition.

Ce mardi, les avocats de Cédric Jubillar vont défendre devant la cour d’appel de Toulouse la remise en liberté de leur client.

(L'essentiel/joc)