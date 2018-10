Un élève braque son arme factice sur la prof

Deux adolescents de 16 ans ont été placés en garde à vue après la diffusion d'une vidéo montrant un élève en train de braquer une arme factice sur sa professeur dans un lycée de Créteil, a-t-on appris samedi de sources concordantes. La vidéo relayée sur les réseaux sociaux, comme l'a relevé Le Parisien, montre un adolescent debout dans une salle de classe, menaçant l'enseignante avec un pistolet, tout en lui demandant de l'inscrire «présent» et non «absent». Sur les images, l'enseignante, assise devant un ordinateur, semble plus lasse que paniquée, s'adressant dans un second temps à un autre élève. On y entend le rire de celui qui filme et un certain chahut est perceptible dans la classe.

La professeur a porté plainte le lendemain des faits, vendredi, accompagnée de sa hiérarchie, a indiqué le rectorat de Créteil. Un adolescent de 16 ans, soupçonné d'avoir introduit la réplique d'arme dans l'établissement, a été interpellé vendredi à son domicile, a précisé le parquet de Créteil. Un autre adolescent du même âge, soupçonné d'être celui qui brandit l'arme, s'est rendu avec son père au commissariat dans la soirée de vendredi, selon une source proche du dossier. Il a lui aussi été placé en garde à vue. Le rectorat de Créteil a condamné «très fermement cet acte» et en précisant que l'enseignante avait le «soutien» de l'institution. Des «mesures adaptées seront prises» au niveau disciplinaire, a-t-on ajouté au rectorat.

De leur côté, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer et Christophe Castaner, qui vient d'être nommé à l'Intérieur, ont annoncé la réunion la semaine prochaine d'un «comité stratégique» pour un «plan d'actions ambitieux» contre les violences visant les enseignants. Dans un communiqué commun, les deux ministres, qui avaient déjà réagi samedi, ont condamné «les menaces et avanies» subies par l'enseignante ainsi que la diffusion de la vidéo, où le visage de l'enseignante n'est pas flouté. Samedi soir, le président Emmanuel Macron avait demandé aux deux ministres de prendre «toutes les mesures» pour que ce type d'incident ne se reproduise pas, jugeant «inacceptable» de menacer un professeur.

Menacer un professeur est inacceptable. J’ai demandé au ministre de l’Éducation nationale et au ministre de l’Intérieur de prendre toutes les mesures pour que ces faits soient punis et définitivement proscrits de nos écoles. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 20 octobre 2018

(L'essentiel/afp)