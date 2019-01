Un sous-​​marin allemand ressurgit sur une plage

À plus d'une centaine de mètres des dunes, la carcasse de métal repose sur une étendue de sable fin: l'épave d'un sous-marin allemand de la Première Guerre mondiale, échoué sur les côtes françaises en juillet 1917, a ressurgi sur une plage à Wissant, dans le nord de la France.

Depuis décembre, à marée basse, deux morceaux de huit et trois mètres de la coque du submersible UC61 sont ainsi visibles. Ces restes de «l'Unterseeboot» reposent sur la grande plage de ce village balnéaire face aux côtes anglaises, à l'endroit même où il s'est échoué il y a plus de 100 ans.

«C'était le 26 juillet 1917, il venait de Zeebruges (Belgique) et longeait la côte pour aller poser des mines à Boulogne-sur-Mer et au Havre», deux grands ports du nord de la France, relate Vincent Schmitt, guide touristique local. «Il avait pour mission de couler des navires de commerce - et il a même coulé un navire de guerre - dans le but de faire plier l'ennemi», explique Isabelle Delumeau, historienne spécialisée dans l'histoire maritime. «C'est une stratégie de la guerre de course menée avec des moyens modernes».

«Cette épave est la plupart du temps invisible»

Avant d'être interpellé par les douaniers et un régiment de cavalerie, l'équipage, composé d'une vingtaine de personnes, a détruit à l'aide d'explosifs ce sous-marin, long d'environ 50 mètres et pesant plusieurs centaines de tonnes, pour le rendre inutilisable. «Une prise de mer extraordinaire», commente le guide en observant les bribes du navire fouetté par des bourrasques de sable.

«Tous les habitants de Wissant savent qu'il y a un sous-marin par ici, mais cette épave est la plupart du temps ensablée et donc invisible. Des morceaux réapparaissent de temps à autre, mais c'est la première fois qu'il se découvre autant», assure le guide touristique. En cause, selon lui: de «forts vents» et le «désensablement» de la baie de Wissant.

Pour l'heure, l'épave devrait rester là, enfoncée dans le sable. «Le sous-marin ne représentant aucun risque et faisant partie du paysage marin de ce site, les services de l'État ne sont pas intervenus», affirme la préfecture du département du Pas-de-Calais. Pour Bernard Bracq, maire de Wissant, «l'épave est visible brièvement tous les deux-trois ans, en fonction des marées et du vent qui entraînent des mouvements de sable importants». Mais il prévient: «un bon coup de vent et l'épave va de nouveau disparaître».

(L'essentiel/afp)