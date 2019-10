Les policiers craignent une «chasse aux sorcières»

«Pendant onze mois, je fais mon boulot mais pendant un mois je fais le ramadan, est-ce que ça va faire de moi quelqu'un de radicalisé?», s'interroge un officier de police, qui a requis l'anonymat. Après l'attentat commis le 3 octobre par un fonctionnaire converti à l'islam, des policiers musulmans redoutent d'être victimes d'erreurs et d'amalgames au sein d'une institution traumatisée qui cherche, dans l'urgence, à détecter d'autres agents radicalisés.

L'appel du président Emmanuel Macron à bâtir «une société de vigilance», lors de l'hommage aux quatre fonctionnaires tués lors de l'attaque à la préfecture de Paris, a laissé «songeur» ce policier expérimenté. «Il n'y a pas de psychose, mais on sait qu'il y a eu plusieurs signalements depuis l'attaque et des collègues ont été interpellés par leur hiérarchie pour dire s'ils avaient des doutes sur untel ou untel», affirme Linda Kebbab, déléguée nationale du syndicat Unité-SGP-FO. Avant d'ajouter: «Des collègues nous disent on ne rasera pas les murs, mais ils ont peur de se retrouver sur une liste par erreur».

Signaler tous les signes d'une «possible radicalisation»

Le préfet de police Didier Lallement a invité dans une note chaque agent à «signaler immédiatement et directement à sa hiérarchie» tous les signes d'une «possible radicalisation». «Des changements physiques, vestimentaires et alimentaires, le refus de serrer la main du personnel féminin, un rejet brutal des habitudes quotidiennes, un repli sur soi, le rejet de l'autorité et de la vie en collectivité», a notamment détaillé le préfet de police de Paris.

À la suite de la tuerie commise par Mickaël Harpon, deux policiers de région parisienne ont été privés de leur arme en raison de soupçons de radicalisation islamiste, a indiqué la préfecture de police. Sans se prononcer sur ces cas, les syndicats ont mis en garde contre le risque d'une «chasse aux sorcières» qui pourrait gagner les rangs policiers, au détriment des fonctionnaires musulmans.

Les syndicats pointent surtout le manque de formation des policiers pour détecter les signes d'une radicalisation, alors que les forces de l'ordre figurent parmi les objectifs récurrents des organisations jihadistes, et que la France a été touchée depuis 2015 par une vague d'attentats islamistes sans précédent qui a fait 255 morts.

(L'essentiel/lhu/afp)