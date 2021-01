«Ce n'était pas le bousculer, ils voulaient le tuer»

«Yuriy va mieux aujourd’hui. Nous vous remercions pour votre soutien et vos prières». Sous une photo publiée lundi sur Instagram, la maman du jeune homme de 15 ans tabassé il y a dix jours à Paris donne des nouvelles rassurantes. Placé dans un coma artificiel pendant huit jours, l’adolescent est désormais réveillé. Toujours en réanimation, Yuriy a pu ouvrir les yeux ce week-end mais a encore beaucoup de mal à s’exprimer, ce qui provoque des crises d’angoisse.

«Je pense qu’il a peur, il n’arrive pas à communiquer à cause de ce qui lui est arrivé, du choc qu’il a vécu. (…) Par moments, il a envie de me serrer dans les bras, par moments au contraire, il a peur et il ne veut voir personne», a témoigné lundi matin sa maman, Nataliya Kruchenyk. La famille de l’adolescent, qui se relaie à son chevet, espère qu’il parviendra à «effacer complètement cette histoire de sa tête».

Yuriy était arrivé à l’hôpital en urgence absolue, souffrant de fractures au crâne, aux bras et aux doigts. Il avait, par ailleurs, plusieurs côtes cassées. «Ils voulaient le tuer… clairement ils voulaient le tuer. Ce n’était pas pour le bousculer ou lui donner un espèce d’avertissement. Non, c’était clairement pour en finir», estime une cousine de la victime. Après une lourde opération, il est encore trop tôt pour dire si l’adolescent gardera des séquelles de ce passage à tabac.

Une enquête a été ouverte pour tentative d’homicide en réunion, mais aucune arrestation n’a encore été effectuée. La mère de la victime a lancé un appel à témoins pour retrouver les agresseurs de son fils. Les enquêteurs pensent avoir affaire à un règlement de comptes entre une bande venue de Vanves (banlieue parisienne) et un autre groupe de jeunes de Beaugrenelle (NDLR: un quartier du XVe arrondissement de Paris).

(L'essentiel/joc)