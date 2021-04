Un père et son fils gravement blessés dans une fusillade

Villefontaine : deux hommes blessés par balle dans le quartier de la gare routière #DauphineLibere https://t.co/ZgNRN0tTr9 — Le Dauphiné Libéré #dauphinelibere (@ledauphine) April 5, 2021

Un jeune homme de 17 ans et son père, âgé de 41 ans, ont été gravement blessés lundi soir dans une double fusillade à Villefontaine, dans le nord de l’Isère, ont indiqué mardi les pompiers. L’adolescent a été touché par une balle au thorax, et son père par deux balles, au thorax et au dos, ont précisé les pompiers, confirmant une information du quotidien régional Le Dauphiné Libéré.

Appelés peu avant 22h, les secours ont évacué les deux blessés en urgence absolue à l’hôpital Édouard Herriot de Lyon. «À l’arrivée des secours, le tireur avait pris la fuite», ont ajouté les pompiers de l’Isère.

«Pas le profil d’un règlement de comptes»

Le parquet de Vienne a confié les investigations aux gendarmes de la Section de recherches (SR) de Grenoble et de la Brigade de recherches de Bourgoin-Jallieu. Les enquêteurs, qui ont oeuvré toute la nuit, procédaient mardi matin aux premières auditions des témoins pour tenter d’établir la chronologie exacte des faits, a rapporté une source proche de l’enquête à l’AFP.

L’état de santé des deux blessés était «plutôt en amélioration», a annoncé Audrey Quey, la procureure de la République de Vienne. Elle ajoute qu’aucune interpellation n’a pour l’instant été menée dans le dossier, qui n’a «pas le profil d’un règlement de comptes». «De ce que je vois, (les victimes) n’étaient pas des gens qui étaient connus des services de police ou de justice», a-t-elle ajouté.

(L'essentiel/afp)