Elles dénoncent des abus sexuels le soir de la finale

«Être en crise d'angoisse depuis quatre heures parce que des pauvres mecs m'ont touchée sans mon consentement et ont essayé de me forcer à les embrasser». Sur Twitter, lundi, les messages à la gloire de l'exploit des Bleus en Coupe du monde de football ont rapidement laissé place à des témoignages moins réjouissants. Plusieurs dizaines de femmes ont pris la parole sur le réseau social, afin de dénoncer le harcèlement et les agressions sexuelles qu'elles ont subis dimanche soir, lors des festivités organisées pendant et après la finale.

«Je vous laisse observer la soirée horrible que la délicatesse masculine a fait passer à beaucoup trop de femmes hier soir», écrit une internaute, qui a compilé les plaintes circulant sur Twitter. Bon nombre de ces messages relatent des violences sexuelles subies dans les fanzones ou sur l'avenue des Champs-Élysées. «Je remercie le mec qui va sûrement pourrir mes pensées pendant un moment, qui en profite pour me tripoter mon sexe et mes fesses pendant que j'étais à moitié inconsciente sur les Champs-Élysées», réagit une femme sur le réseau social.

D'autres voix se sont également élevées pour dénoncer des agressions dans des bars, où bon nombre de supporters ont fêté la victoire française. Contactés par franceinfo, la préfecture de police et le parquet de Paris ont affirmé ne pas avoir d'informations à ce sujet.

(L'essentiel)