Sibeth Ndiaye «contactée pour la Compagnie Créole»

Gérald Dahan a créé un malaise lundi soir sur les réseaux sociaux après avoir publié deux tweets se voulant humoristiques, mais considérés par beaucoup d’internautes comme racistes. Le comique a rapidement effacé les deux publications en question, mais trop tard: des captures d’écran tournaient déjà en boucle sur Twitter.

La première publication de Dahan ciblait l’ex-porte-parole du gouvernement. «Sibeth Ndiaye aurait été contactée pour entrer dans la Compagnie Créole», a écrit l’humoriste, liant ainsi la jeune femme née au Sénégal au groupe de musique principalement originaire des Antilles.

Dans un second tweet, Gérald Dahan s’est amusé de la prétendue ressemblance entre cette même Sibeth Ndiaye et Elisabeth Moreno, nouvelle ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances. «Elisabeth Moreno enlève ton masque, on t’a reconnu Sibeth Ndiaye (bien essayé le coup du changement de coiffure)», a tweeté l’humoriste.

Accusé de racisme, l’intéressé se défend dans Le Parisien et évoque un «humour mal compris». «Si Sibeth Ndiaye avait été blanche et si j’avais vu une ressemblance avec une autre personnalité blanche, je l’aurais aussi dit. C’était juste une blague par rapport à la coiffure surprenante qu’elle avait adoptée après être entrée au gouvernement. C’est ça qui m’a fait penser que c’était la même personne, avec une coiffure différente», argumente-t-il, ajoutant qu’il s’est moqué de plusieurs autres membres du gouvernement pendant la soirée.

