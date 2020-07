Un migrant meurt noyé dans un canal près de Paris

Un migrant soudanais est mort noyé dans un canal à Aubervilliers près de Paris, au bord duquel vivent depuis plusieurs semaines plus de 800 migrants dans des tentes, a-t-on appris samedi de sources concordantes. L'homme est tombé à l'eau dans le canal Saint-Denis dans des circonstances qui restent à éclaircir et son corps a été retrouvé vendredi au petit matin, indique une source policière.

«Malgré l'intervention des secours, il n'a pu être ranimé», précise-t-elle. Son âge et son identité n'étaient pas connus pour l'heure. Les migrants sur place «n'ont pas trop voulu nous dire pourquoi il était tombé, par pudeur et un peu par défiance», explique Philippe Caro, bénévole à Solidarité migrants Wilson, association qui organise des distributions de nourriture. «Ils m'ont dit qu'il était un peu fou et qu'il ne savait pas nager».

Selon la source policière, environ 800 personnes vivent aujourd'hui dans plusieurs campements de tentes installés le long du canal, entre Aubervilliers et Saint-Denis, dans le département de Seine-Saint-Denis, le plus pauvre de France. Les campements qui se sont constitués durant le confinement ont été «détruits à plusieurs reprises par la police», mais se sont «reconstitués à chaque fois», explique M. Caro. Ils «grandissent fortement depuis un mois environ», ajoute le bénévole. «Avec la fin de la trêve hivernale, nous craignons qu'ils continuent de grossir».

(L'essentiel/afp)