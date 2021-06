Des révélations sur l'attitude étrange de Cédric Jubillar

Cédric Jubillar était soupçonné dès le départ par les enquêteurs d'avoir tué et fait disparaître son épouse Delphine, a confié son avocat dans une interview au magazine Le Point: «Dès le lendemain de la disparition, ils l'ont emmené voir un médecin légiste à Castres. Ils voulaient vérifier l'absence de traces de coups ou d'ADN sous ses ongles. Cela n'a rien donné».

Malgré l'absence de preuve probante, le mari de la victime est resté le principal suspect. Il a même été préparé par son conseil à se retrouver en détention. Ce qui est finalement arrivé... «Pendant ces six derniers mois, il savait très bien que les enquêteurs ne l'avaient pas oublié», explique Me Jean-Baptiste Alary, qui évoque «la pression médiatique» autour du dossier.

Parmi les éléments qu'il conteste, le témoignage considéré comme «contradictoire» de l'enfant du couple ou la thèse selon laquelle Cédric Jubillar aurait utilisé une machine à laver pour nettoyer l'arme du crime et effacer les traces. L'avocat du mari ne comprend pas pourquoi les analyses du siphon n'ont encore rien donné.

Inscrit sur un site de rencontres

Depuis son arrestation, des collègues et amies de Delphine ont décrit le côté clinquant d'un homme qui aime «se montrer». Lors du mariage du couple en 2013, il serait ainsi «arrivé en Ferrari devant les 25 personnes présentes». L'homme passait également son temps «à la rabaisser» lorsqu'il évoquait le métier d'infirmière de son épouse. Enfin, d'après La Dépêche du Midi, il se serait inscrit sur un site de rencontres.

Rappelons que le couple traversait des difficultés importantes sur le plan conjugal. Delphine Jubillar entretenait ainsi une relation avec un amant, ce qu'aurait très mal vécu son mari Cédric. M. Jubillar avait «de très grandes difficultés, affectives et matérielles, à accepter cette séparation», la surveillait, se montrait «intrusif», parfois «brutal et agressif», a indiqué le procureur.

Cédric Jubillar a été mis en examen et écroué vendredi dernier pour «homicide volontaire par conjoint», six mois après la disparition de son épouse, Delphine, 33 ans, infirmière et mère de leurs deux enfants. Il conteste toute implication.

