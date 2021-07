Le professeur Axel Kahn est mort d'un cancer

.@axelkahn président @laliguecancer : "Je lutte contre le #cancer et il se trouve que la patrouille m'a rattrapé. Je vais mener un combat seul et essayer d'optimiser ce temps qui me reste" #le79Inter pic.twitter.com/0MKUzVNpKl — France Inter (@franceinter) May 17, 2021

Après avoir lutté contre un cancer et raconté sans fard l'approche de la mort, le médecin généticien et essayiste Axel Kahn est décédé à l'âge de 76 ans, a annoncé mardi la Ligue contre le cancer, dont il était l'emblématique président. «C'est avec tristesse et émotion que la Ligue contre le cancer vient d'apprendre le décès d'Axel Kahn», a indiqué cet organisme dans un bref communiqué.

«Rendre hommage à l'homme c'est d'abord épouser ses combats, saluer cette vie qui avait valeur d'exemple et faire nôtres ses engagements», a réagi dans la foulée le Premier ministre Jean Castex sur Twitter. La Ligue contre le cancer avait annoncé le 11 mai que le Pr Kahn allait se mettre en retrait en raison d'un «cancer qui s'est aggravé récemment». Le 1er juin, il avait officiellement quitté la présidence de l'association, qu'il occupait en tant que bénévole depuis juin 2019.

Après l'annonce de sa maladie, le Pr Kahn s'était exprimé à de nombreuses reprises dans les médias, sur Twitter et sur son site Internet pour livrer ses sentiments à l'approche de la mort, en se surnommant «Axel le loup». «Que mes enfants me souhaitent "bonne fête papa" donne tout son sel à la vie. On a pas à apprendre à mourir. C'est inné. Apprendre à vivre à proximité de la mort est un superbe défi. Je le relève», avait-il par exemple twitté le 20 juin pour la Fête des pères.

Frère cadet du journaliste Jean-François Kahn

Sa dernière «Chronique apaisée de la fin d'un itinéraire de vie» avait été publiée sur son site Internet le 22 juin. «Je requiers mille pardons, ma priorité a cessé, cessera d'être le sérieux de l'analyse des situations, elle est la maîtrise de la douleur chez les autres et chez moi», écrivait-il.

Père de quatre enfants, il était également le frère cadet du journaliste Jean-François Kahn. Né le 5 septembre 1944 en Touraine, docteur en médecine et docteur ès sciences, Axel Kahn a été directeur de recherche à l'Inserm, directeur de l'Institut Cochin (2002-2007), président de l'université Paris Descartes (2007-2011) et président de la Ligue nationale contre le cancer.

Il était spécialiste des maladies génétiques, notamment hématologiques. Ses travaux (cancer du foie, expression des gènes, thérapie génique...) avait fait l'objet de près de 600 articles dans des revues internationales ainsi que de nombreux ouvrages.

Cette figure médiatique française de la lutte contre la maladie avait annoncé récemment qu'il était lui-même atteint d'un cancer incurable.

(L'essentiel/afp)